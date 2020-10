E' stata una Lazio da applausi quella vista in campo martedì sera contro il Borussia Dortmund. Capitanati dal proprio bomber, Ciro Immobile, i biancocelesti hanno cancellato dal campo i gialloneri, i favoriti del girone F di Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Immobile, protagonista principale con un gol e un assist, ha fatto ricredere proprio tutti, anche la Bild che tanto lo attaccò nel suo anno in Vestfalia. "La vittoria della vendetta", questa l'ammissione del quotidiano tedesco. Ciro ci è riuscito, ha convinto anche loro, e intanto ha anche raggiunto Beppe Signori a 127 gol con la maglia della Lazio. A breve Ciro supererà Beppe Gol e da lì avrà davanti solamente Silvio Piola, il miglior bomber della storia biancoceleste a quota 159 reti.