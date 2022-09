L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro lo Spezia, facendo il punto sulle sue condizioni fisiche: "L'infortunio è un po' particolare, ho un po' di edema che non fa vedere bene, ora è passata un'altra settimana e proverò a esserci, anche se i dottori sono restii quando c'è da rischiare. Se il rischio sarà grande non giocherò, altrimenti spero di esserci. Ho parlato con Mancini a Roma quando è atterrato a Roma e abbiamo deciso di non rischiare, era molto rischioso rispondere alla convocazione".