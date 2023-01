Sarri conta di riaverenel giro di poco tempo. Lo ha detto lui stesso nel post partita die lo confermano le indiscrezioni riportate oggi dal Messaggero, secondo cui il calciatore già non sente più fastidio alla coscia e freme per tornare.Martedì o mercoledì effettuerà nuovi controlli in Paideia. Dall'esito dipenderanno i tempi di recupero e il lavoro che dovrà svolgere. C'è massima cautela da parte dello staff biancoceleste, consapevole di quanto sia cruciale evitare ricadute per avere il bomber a disposizione in questa seconda parte di stagione.. Ma Ciro già in passato ha abituato a stupire tutti.