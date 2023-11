Nel pre partita di Salernitana-Lazio, il centravanti biancoceleste, Ciro Immobile è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole.

"Sono più in fiducia e sto meglio fisicamente. Ho la continuità per andare in campo al meglio, oggi sarà un' occasione per me e per la squadra per fare bene, bisogna dare il massimo. E' stato strano non essere convocato in Nazionale, mi sono concentrato sul recuperare la condizione".