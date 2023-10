Maurizio Sarri sta pensando di dare ancora spazio a Taty Castellanos per la gara contro il Sassuolo. L'idea dell'allenatore è quella di far partire titolare l'ex Girona con Immobile pronto a subentrare dalla panchina. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale Ciro ritroverebbe il posto dal primo minuto per la sfida europea col Feyenoord.