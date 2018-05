Buone notizie per Simone Inzaghi, dall'allenamento odierno della Lazio: Ciro Immobile, infatti, ha già ripreso a correre sui campetti di Formello. Impossibile pensare a un suo ritorno in campo già domenica pomeriggio, quando i biancocelesti faranno visita al Crotone, ma cresce l'ottimismo per la sfida del 20 maggio, contro l'Inter, uno scontro diretto per la Champions League.