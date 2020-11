Bloccato in casa in isolamento, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile non ha potuto raggiungere la Nazionale a Reggio Emilia e allora si è dedicato a giocare a Fifa 21 su PlayStation, trasmettendo tutto in diretta su Twitch. Durante la live, Immobile ha risposto anche ad alcune domande degli utenti collegati: "Totti o Del Piero? È come scegliere carbonara o amatriciana, è difficile decidere - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Perché ho il cappello? Perché mi sono tagliato i capelli da solo. Non posso uscire né vedere nessuno. Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c'è l'Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne".