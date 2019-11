Vola sulle ali dell'entusiasmo anche la Lazio, che in campionato sta marciando senza freni e ha colto una vittoria in Europa che lascia aperto il discorso qualificazione. In casa contro l'Udinese i biancocelesti sono attesi da un impegno sulla carta abbordabile. La squadra di Inzaghi ha vinto nove degli ultimi dieci scontri diretti contro i friulani e, in più, è ancora imbattuta all'Olimpico: le quote sono state elaborate di conseguenza. Successo laziale a 1,30, pareggio a 5,50 e blitz dei friulani dato a 9,50, tra le quote più alte della 14ª giornata. Anche in Lazio-Udinese i gol potrebbero abbondare, visto che i biancocelesti hanno il secondo miglior attacco della Serie A e i bianconeri incassano abbastanza (20 le reti subite fino a qui). L'Over viaggia a 1,50 e Ciro Immobile è il più atteso protagonista sotto porta, la sua 16ª marcatura, con cui consoliderebbe il ruolo di attuale capocannoniere, è pagata 1,60.