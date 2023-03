Immobile voleva giocare il derby. Lo racconta questa mattina Il Messaggero, svelando il retroscena di un colloquio tra il calciatore, Sarri e addirittura Lotito. Il capitano-goleador della Lazio è guarito clinicamente dall'infortunio muscolare alla coscia sinistra già da giorni. Prima della stracittadina aveva iniziato il protocollo di recupero fisico in campo e voleva provare a scendere in campo anche solo per qualche minuto. Anche il patron spingeva per vedere in campo il numero 17 nella stracittadina.



Sarri però si è imposto e li ha dissuasi in ogni modo. Il tecnico toscano ha voluto evitare di ripetere quanto accaduto prima della sosta mondiali, quando Ciro fu costretto a saltare l'ultima partita con la Juventus per aver accelerato i tempi di rientro. E ha avuto ragione. Alla fine la vittoria è arrivata lo stesso, mentre Immobile tornerà a guidare l'attacco biancoceleste nella trasferta di Monza, alla ripresa del campionato.