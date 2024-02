Lazio, Immobile: 'Volevamo regalare una notte così ai nostri tifosi'

Una notte da ricordare, e ancora targata Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è stato l'autore del gol che ha regalato la vittoria ai biancocelesti contro il Bayern Monaco: suo, il rigore dell'1-0 con il quale Maurizio Sarri ha battuto Tuchel nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Ecco le sue parole a Prime Video.



LA VITTORIA - “Abbiamo lavorato e preparato questa partita per dire la nostra. Se avessimo avuto anche solo il 10% di possibilità ero convinto già da ieri che avremmo messo tutto in campo. Ho detto che avremmo voluto regalare una grande serata alla nostra gente e ci siamo riusciti".



RIMPIANTI? - "Non è arrivato il secondo gol? Abbiamo avuto occasioni, dovevamo sfruttarle meglio, anche in vista del ritorno. Ma nel complesso va bene. Ho parlato con Luis quando siamo usciti: giocare queste partite ti dà grandi soddisfazione. Giocare queste partite e condividerle con la gente è quello per cui abbiamo iniziato fin da piccoli. Dobbiamo portare lo stesso entusiasmo in campionato. A Toni e Klose ho detto che stasera c'era il raduno dei bomber. Sono due grandissimi, quindi li ho salutati con piacere”.