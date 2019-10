Inzaghi, con i suoi 20 gol, è ancora lontano. Ma Ciro, che con il mister ha un rapporto speciale, l'abbraccio contro il Genoa lo ha ulteriormente testimoniato, ci punta. Ci punta perché ha già 9 reti all'attivo in Europa, e vuole continuare a segnare, a partire dalla prossima contro il Rennes.



FORMAZIONE LAZIO - Sarà nell'11 titolare Ciro Immobile: Correa non è al top, con il bomber partenopeo giocherà Caicedo. Punta Inzaghi, ancora lontano, ma potrebbe superare Gigi 'Tyson' Casiraghi: una sola rete li separa. Come riporta il Corriere dello Sport, Immobile punta il trono d'Europa. C'è il suo mister, lassù in cima.