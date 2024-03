Lazio, Imnobile: 'Campagna denigratoria contro di me, mai stato contro Sarri'

Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, sui social ha respinto l'accusa di essere uno dei giocatori ad aver spinto per le dimissioni di Maurizio Sarri. Queste il suo messaggio: "In queste ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sono sempre messo a disposizione del mister Sarri, così come in precedenza di tutti gli allenatori nella mia carriera. Ieri con tutti i miei compagni siamo stati da lui per farlo recedere dal suo intento di rassegnare le dimissioni. In serata ci siamo confrontati con la Società, ma la decisione del mister è sembrata fin da subito irrevocabile per motivi personali, così come confermato dal Presidente e dal direttore sportivo.



Non ho mai fatto mancare l'impegno, così come tutti i miei compagni di squadra, mai ho fatto mancare attaccamento e supporto e soprattutto non lo farei in questo momento. Nei confronti del sottoscritto e di altri componenti della squadra è in atto una campagna denigratoria. Mi dispiace essere tirato in ballo, ma non accetto di essere strumentalizzato per secondi fini. È fatto notorio che nel calcio l'ingratitudine è il sentimento del giorno prima. Sempre forza Lazio".