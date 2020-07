La prossima settimana potrebbero sbarcare a Roma i procuratori di Borja Mayoral, 23 anni, centravanti del Real Madrid, gioca in prestito nel Levante (8 gol in 34 presenze). "Ha una carriera importante", ha detto Tare a Sky prima della Juve, vale come conferma. Come si legge sul Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già offerto circa 10 milioni, il Real li avrebbe rifiutati. Mayoral è in scadenza nel 2021, a gennaio potrà firmare per chiunque. Tare spera nello sconto. Lo spagnolo ha scavalcato Luis Suarez del Watford (in prestito al Real Saragozza). Gli inglesi, guidati dalla famiglia Pozzo, puntano a scatenare un’asta, lo valutano 20 e più milioni. La Lazio non è disposta a spendere questa cifra.