La Lazio, dopo l'acquisto di Dichi Kamada, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il preferito di Maurizio Sarri rimane Samuele Ricci, per il quale il Torino chiede 30 milioni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni Lotito incontrerà Cairo per presentare una nuova offerta da 20 milioni di base fissa più 5 di bonus.