Lazio, in arrivo un'offerta dalla Premier per Gila

C'è la coda fuori Formello per. Senza la Champions (le chance di qualificazione per i biancocelesti sono rimaste poche) quasi sicuramente in estate, salutando uno dei suoi big. Tra i maggiori indiziati c'è proprio il difensore centrale spagnolo, che ha tante pretendenti in Italia (Inter), in Spagna e anche in Inghilterra. In particolare, scrive oggi il Corriere dello Sport, dalla Premier potrebbe arrivare a stretto giro un'offerta importante da parte del Brighton, ultima in ordine cronologico delle squadre che ahnno manifestato interesse per l'ex canterano del Real Madrid.

La proposta che arriverebbe sulla scrivania disecondo il quotidiano, si aggirerebbe intorno aiSe soddisferà o meno le richieste del patron biancoceleste o anche se ci saranno margini per una trattativa è tutto da vedere però. Perché la Lazio comunque dovràMotivo per cui in realtà la dirigenza del club capitolino parte da una valutazione più alta per il classe 2000, ancora legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2027. Ogni discorso comunque, precisano da Formello, è rinviato a dopo la fine del campionato. In base al piazzamento finale della squadra di Baroni si capirà quali piani per iil futuro seguire e come realizzarli.