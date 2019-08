Doppio profilo per l'attacco della Lazio. E sarà un colpo dell'ultimo minuto, a pochi giorni dall'esordio in Serie A della squadra biancoceleste, versione 2019/20. Vicinissimo il difensore del 2001 Pavlovic - per l'anno prossimo - e Vignato del Chievo, Tare sta lavorando per accontentato Inzaghi. Due le piste in particolare.



MERCATO LAZIO - Come riporta Cittaceleste.it, con l'arrivo di Bas Dost in Germania - proposto da Mendes a Tare prima di finire in Bundesliga, all’Eintracht Francoforte, stavolta l'indiziato n.1, oltre alla suggestione Fernando Llorente, sarebbe Hassan del Braga. Il club fa parte del regno del potentissimo procuratore portoghese. L'egiziano è una pista relativamente semplice: i due club sono legati dall'affaire Neto-Jordao, Mendes sarebbe il tramite perfetto.