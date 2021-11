Mentre la Lazio attende novità sul futuro di Muriqi, spunta un nuovo nome per l'attacco biancoceleste. Dalla Norvegia infatti filtrano indiscrezioni in merito all'avvicinamento del club capitolino ad Erik Botheim, punta del Bodø/Glimt capace di segnare 3 degli 8 gol rifilati dal suo club alla Roma in due gare di Conference League e proprio per questo finito anche nel mirino dei giallorossi. Classe 2000, alto 187 cm, ma anche tecnico. Un profilo che rientrerebbe nei parametri richiesti da Sarri. La scadenza del suo contratto a dicembre 2022 è anche invitante, ma prima va piazzato Muriqi e quest'ultima non sembra un'operazione facile al momento.