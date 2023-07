35 milioni per due anni di contratto. Questa l'offerta che oggi gli sceicchi presenteranno a Immobile per convincerlo a trasferirsi in Arabia. Lo scrive questa mattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. E le certezze di una permanenza del centravanti recordman alla Lazio vacillano.



20 milioni per il primo anno e 15 per il secondo, la ripartizione degli emolumenti che o l'Al Wehda o l'Al Shabab sono pronte a garantire al bomber classe '90. Alla Lazio però non è ancora arrivato alcun rilancio rispetto alle cifre circolate nei giorni scorsi e rispedite al mittente perché ritenute troppo basse. Lotito ha detto che ci vogliono almeno 50 milioni ("E non so nemmeno se bastano", ndr), ma molto se non tutto dipenderà alla fine dalla volontà dell'attaccante.