Lazio, in bilico il futuro di Provedel: in estate il portiere può partire

Getty Images

Gerarchie sovvertite in porta per la. Toccherà di nuovo adomani sera giocare ilSarà la sua terza stracittadina in due anni con la maglia biancoceleste e benché da Formello continuino a sostenere che Provedel sia il titolare e il greco il suo secondo, per il classe 2001 ellenico si tratterà anche della terza gara consencutiva tra i pali in una settimana. A questo punto è diventato innegabile che l'intoccabilità dell'ex Spezia sia stata messa in forte dubbio, per il presente e anche per il futuro. Ecco perché, come scrive oggi il Messaggero,

In realtà, svela il quotidiano, già ad agosto scorso il club aveva provato a cercare possibili acquirenti per il portiere italiano, volendo puntare tutto su Mandas. L'estremo difensore originario di Pordenone però non ha voluto valutare soluzioni alternative alla permanenza a Roma, trovandosi comunque bene nella Capitale. Il suo però ad oggi è uno degli stipendi più alti della rosa, dopo l'adeguamento ottenuto a metà della scorsa stagione. Ecco perché a giungo prossimo il suo futuro tornerà in discussione. EL'importante, si legge sempre nella notizia, è che le proposte arrivino da club di pari livello o superiore a quello della Lazio.