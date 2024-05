Secondo il Corriere dello Sportpotrebbero lasciare la Lazio in estate. Arrivati ad agosto 2023 per essere inseriti nel 4-3-3 di Sarri entrambi non hanno trovato continuità in campo e ora con Tudor stanno vedendo ulteriormente limitato il loro spazio. Il terzino sinistro ha avuto pure diversi problemi fisici quest'anno e anche per questo il nuovo allenatore non ha ancora potuto impiegarlo a pieno nelle rotazioni. Il 3-4-2-1 avrebbe infatti dovuto favorire le sue caratteristiche tecniche.. Il classe '99 è legatissimo ai colori biancocelesti anche per questioni di tifo, ma il minutaggio in campo non può diventare per lui e la sua carriera un fattore secondario.

Per Isaksen il discorso è diverso. Al contrario del compagno di squadrae nonostante il suo spirito di sacrificio per mettersi a disposizione del mister l'adattamento non sta dando buoni frutti dal punto di vista delle prestazioni. Solo che un anno fa il suo trasferimento dal Midtyjllande il club non può assolutamente permettersi di mettere a bilancio una minusvalenza. A fine campionato, scrive sempre il CorSport, saranno fatte delle valutazioni riguardo il suo futuro. E' un classe 2001 e muovendosi per tempo potrebbe avere ancora parecchio mercato, per permettere alla società di rientrare dell'investimento.