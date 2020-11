Cercando di resettare tutto dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, la Lazio stamani è tornata in campo. Prima i tamponi a 48 ore dalla partita del Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Poi l'allenamento di scarico per tutti coloro che non hanno giocato oppure sono scesi in campo per 45 minuti contro l'Udinese. L'unico del blocco dei titolari per 90' che si è allenato è stato Lazzari seguito dal prof Ripert. In gruppo sia Luiz Felipe, tenuto a riposo in campionato che Milinkovic, neanche subentrato ieri pomeriggio nonostante fosse in panchina.



Rientrato col resto della squadra anche il terzo portiere Alia. Aggregati anche diversi giovani della Primavera: Furlanetto, Franco, Czyz e Raul Moro. Il giovane attaccante spagnolo è stato autore di una doppietta nella partitella. Al termine di quest'ultima, alcuni calciatori (tra i quali Milinkovic e Luiz Felipe) sono stati seguiti dal prof Ripert in una leggera fase atletica. Infine, oltre a chi ha giocato più di un tempo contro l'Udinese non si sono visti in campo gli infortunati Muriqi e Lulic.