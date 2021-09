Primo allenamento della settimana post derby alle spalle per la Lazio. I biancocelesti dopo un giorno di riposo si sono ritrovati sul secondo campo di Formello per la prima seduta in ottica Lokomotiv Mosca, anche se per vedere le prove tattiche bisognerà attendere domani. Oggi pomeriggio lavoro differenziato per i titolari contro la Roma. Gli altri invece hanno svolto prima un’esercitazione atletica, poi dei cross con tiri in porta e infine una partitella a campo ridotto.



VERSO LA LOKOMOTIV, DOMANI LE PROVE – In vista della gara con la Lokomotiv, crocevia per le sorti del gruppo E di Europa League dopo la sconfitta col Galatasaray, mister Sarri cambierà qualcosa. La sensazione è che alcuni titolari riposeranno. A sperare in un’occasione sono in tanti. In primis Strakosha. Il portiere albanese vorrà gettare nel dimenticatoio la papera in Turchia. Lazzari potrebbe tornare dal 1’ visto gli zero minuti nel derby.



Sperano anche Patric e soprattutto Radu. Il romeno è ancora a secco di presenze. A centrocampo potrebbe vedersi un assetto stile Torino, con Cataldi e Akpa Akpro e uno tra Milinkovic e Luis Alberto (oggi 29enne). Davanti è praticamente certa la partenza dalla panchina per Pedro in seguito ai 90 minuti nel derby. Al suo posto è pronto il giovane Raul Moro. Piccola speranza anche per Muriqi, ma non sarà semplice per lui detronizzare Immobile. Aggregati quest’oggi i fuori lista Adamonis, Vavro, Kamenovic e Jony. Assenti invece Reina (molto probabilmente per gestione) e Zaccagni.