La Lazio è tornata ad allenarsi sul secondo campo di Formello. Anche oggi cambio di programma. Seduta iniziata nel pomeriggio anziché in mattinata come previsto. Riscaldamento con corsetta e torello. Da lì, largo alla forza. Inzaghi e il suo staff stanno spingendo molto sia sulla fase atletica che sul lavoro fisico. Occorre recuperare la condizione di diversi giocatori. Per il terzo giorno di fila si è visto in gruppo capitan Lulic. Quest'ultimo ha anche lavorato sulla forza assieme ai compagni. Dopodiché si è passati alla fase atletica con i cambi di direzione e infine alla partitella nella quale ha segnato Lulic. Stesse presenze degli ultimi giorni.



CAPITOLO ASSENTI - Ovviamente questo pomeriggio erano assenti i 7 nazionali: Milinkovic, Acerbi, Marusic, Muriqi, Alia, Akpa Akpro e Correa. Oltre questi ultimi, sul secondo campo di Formello non si sono visti i tre calciatori momentaneamente isolati, Strakosha, Leiva e Immobile. Quest’ultimo, in caso di tampone negativo, avrà il via libera della Asl per raggiungere l'Italia. Ancora palestra per Luiz Felipe, Reina ed Escalante.