Dopo la vittoria ottenuta non senza soffrire sul campo dello Spezia, la Lazio è tornata in campo anche perché tra 48 ore ci sarà un’altra battaglia da affrontare. I biancocelesti si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale di Champions League contro il Bruges. In seguito ai tamponi Uefa, stamattina erano presenti in campo tutti coloro che ieri non hanno giocato titolari allo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena.



ALLENAMENTO E ASSENTI - Attivazione con mobilità articolare e possesso palla come riscaldamento. Poi diverse sessioni di torello e infine un'esercitazione con cross e tiri in porta sotto la pioggia e sotto gli occhi attenti del club manager Angelo Peruzzi. Oltre gli 11 calciatori che ieri hanno giocato dal 1' contro la squadra di Italiano, stamani non si sono visti in campo Patric (ieri alle prese con il torcicollo), Correa non al meglio col polpaccio, e Caicedo, subentrato nel finale di gara, ma ancora con problemi all'adduttore. Assenti poi anche gli infortunati Muriqi e Lulic. Prove tattiche rimandate a domani. Inzaghi avrà a disposizione la rifinitura e il richiamo muscolare di martedì stesso per togliersi ogni dubbio di formazione.