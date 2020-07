Alla Lazio bastano 3 punti contro il Cagliari per blindare, o quasi, la Champions. Con una vittoria interna gli uomini di Inzaghi avrebbero raggiunto matematicamente il quarto posto. A quel punto solo la vittoria della Champions da parte del Napoli e nello stesso tempo dell'Europa League da parte della Roma potrebbe rendere vana l'ultima piazza. In totale, ad ogni modo, a causa della vittoria della Roma, bastano due punti per la matematica.



LAZIO DA CHAMPIONS - La Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, manca in Champions League da 13 anni. L'ultima volta ci è riuscito Delio Rossi nella stagione 2007/2008. Dopo di lui ci andarono vicini Reja in due occasioni, Pioli nel 2015, sconfitto dal Leverkusen nei preliminari, lo stesso Inzaghi, superato all'ultima curva dall'Inter di Spalletti. Stavolta l'obiettivo non si può mancare.