La Champions per resettare il pessimo avvio di campionato. La Lazio martedì sera si prepara ad affrontare all'Olimpico l'Atletico Madrid nella prima gara del girone e Sarri pensa ad alcuni cambi. Decisiva sarà la rifinitura di domani, ma sembra già quasi certa al momento la staffetta tra Guendouzi e Kamada, col francese che stavolta partirà dall'inizio, completando il reparto di centrocampo con Cataldi e Luis Alberto.



Il tecnico biancoceleste avrà la rosa al completo per questo primo appuntamento europeo. In infermeria non c'è nessuno. Solo Hysaj, che ieri ha accusato un problema a un occhio dopo uno scontro di gioco nel primo tempo, sarà valutato tra oggi e domani, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.