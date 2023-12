Sarri torna alla staffetta in attacco in Champions League. A Madrid la Lazio - già sicura del passaggio agli ottavi di finale - proverà a strappare all'Atletico il primato nel girone E e lo farà con tutta probabilità con Castellanos titolare. Come scrive Il Messaggero, il centravanti argentino tra oggi e domani scalderà i motori per partire dall'inizio al Civitas Metropolitano.



Taty è ancora fermo a un solo gol in stagione. Freme per tornare a segnare e aiutare la squadra. Vuole ritagliarsi più spazio possibile in campo e il palcoscenico europeo può essere la grande occasione per lui. Per la sfida di domenica sera contro l'Inter invece tornerà quasi certamente Immobile al centro del tridente.