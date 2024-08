DOPPIA CONFERMA

Non si può andare avanti in un ambiente tanto ostile, lo riconosce anche Martusciello: "Bisogna dargli atto che nonostante gli piovesse addosso di tutto ha fatto la sua partita. Non ci sarà più nella Salernitana. Si chiuderà la porta e si guarderà avanti". C'è la Lazio su di lui, come confermato dal tecnico Marco Baroni: "Su Dia stiamo lavorando. I matrimoni nel calciomercato si fanno sempre in più di due, lo sapete. Nel giro di un giorno o due dovremmo risolvere la questione".