Nuova occasione da titolare per Marcos Antonio. Il centrocampista della Lazio tornerà dall'inizio nel match di domani in Conference League contro il Cluj. Questa volta con l'obiettivo di finire la partita, dopo che nella gara d'andata una settimana fa è stato sacrificato da Sarri al 15' del primo tempo per far fronte all'espulsione di Patric.



Ai lati del brasiliano, per completare il terzetto in mediana, agiranno Vecino e Basic. Milinkovic infatti non è al meglio dopo l'attacco di gastroenterite accusato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Il serbo ieri non si è allenato col gruppo. Sarà decisiva la rifinitura di oggi per stabilire se in serata partirà con la squadra o resterà a riposo a Roma.