Lazio, in Coppa Italia tocca ancora a Mandas. Pronto anche il rinnovo per il greco

Redazione Calciomercato

Baroni confermatra i pali inIl tecnico delladomani a San Siro per sfidare l'Inter darà ancora spazio al portiere greco, dopo la buona prova contro il Venezia, che ha fatto anche tornare la porta inviolata dopo oltre un mese. L'allenatore biancoceleste ha spiegato che questa scelta rientra nella logica delle rotazioni e quindi anche Provedel, che rimane il titolare, almeno sulla carta, può osservare qualche turno di riposo. Il periodo poco brillante che l'estremo diensore friulano ha attraversato quest'anno, culminato nell'errore contro il Napoli, autorizza però a credere che le gerarchie per la porta della Lazio possano essere messe in discussione.

e rimanendo imbattuto in 3 occasioni. Per il club rappresenta un elemento importante su cui investire per il futuro. Già dalla scorsa stagione, quando ha sostituito sempre Provedel che si era infortunato, aveva mostrato numeri importanti. Quest'anno si sta ripetendo e infatti la società e gli agenti hanno lavorato intensamente per trovare un accordo su rinnovo e adeguamento di contratto. L'ex Ofi Creta al momento è tra i meno pagati della rosa.(possibile anche giò dopo la Coppa Italia): la scadenza sarà prorogata al 2029 e l'ingaggio passerà dagli attuali 150mila euro a stagione a quasi un milione.