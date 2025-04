Lazio, in estate l'assalto ai gioielli di Formello: ecco i calciatori nel mirino delle big europee e degli sceicchi

Getty Images

In estate sarà assalto ai gioielli di casa. Con la stagione che volge al termine le voci di mercato iniziano a moltiplicarsi attorno ai nomi della rosa biancoceleste che maggiormente hannoin questa stagione. Nessuna preclusione da parte della società, che intende portare avanti il proprio progetto di rinnovamento, ma per sedersi al tavolo delle trattative serviranno le cifre giuste.Il primo nome ad essere finito sui taccuini delle big europee è quello di, che - scrive stamattina Il Messaggero - ha diversi estimatori in particolare in Premier League.e comunque il calciatore francese, legato ai capitolini da un contratto fino al 2028, non ha mai manifestato intenzioni di andar via da Roma, dove al contrario si trova molto bene (come ha detto lui stesso in una recente intervista ai media transalpini). La concentrazione del classe '99 ora è tutta rivolta a centrare l'obiettivo Europa in Serie A con la Lazio. Raggiungere la Champions sarebbe peraltro un traguardo che garantirebbe introiti considerevoli alla società, utili anche per resistere ai tentativi di vedersi portar via i propri pezzi migliori.

Sempre da oltremanica, arrivano lusinghe anche per Mario Gila. Il difensore spagnolo, che ha parecchi estimatori anche il Liga con il Real Madrid in testa, pronto a riportarlo a casa, dopo questa stagione da protagonista è diventato oggetto del desiderio di Manchester City e Tottenham. In Inghilterra i tabloid ne parlano da un po', ma anche qui il prezzo fissato dalla dirigenza biancoceleste parte da non meno di 40-45 milioni di euro. Se per i londinesi molto dipenderà da come si concluderà l'annata in particolare in Europa League (unica speranza rimasta per qualificarsi alle prossime competizioni europee), per la squadra di Guardiola invece la necessità a prescindere è quella di rinnovare un po' alla volta un gruppo che quest'anno in particolare non ha reso come molti si aspettavano. Gila è un classe 2000 e ha il contratto in scadenza nel 2027. Questa estate potrebbe essere l'ultima occasione per la Lazio per monetizzare al massimo la cessione, mentre il ragazzo potrebbe fare un salto in avanti importante nella sua carriera.

Anche l'altro difensore centrale biancoceleste potrebbe salutare Formello in estate., pronto a offrirgli montagne d'oro per trasferirsi in Arabia. La situazione resta da monitorare, come spiega oggi ancora il Messaggero. L'amore del classe '95 originario di Anzio per i colori biancocelesti non è mai stato un segreto, ma le scelte di cuore devono fare i conti anche con le prospettive di vita. Ha compiuto 30 anni a gennaio ed è ancora presto per darsi una prospettiva di fine carriera.Romagnoli percepisce 3 milioni a stagione ed è uno dei più pagati della rosa, anche perché in campo e nello spogliatoio è un punto di riferimento della squadra. Quest'anno si è persino riscoperto goleador (5 gol tra campionato e coppa). A fine stagione quindi dovrà fare le sue valutazioni sul proprio futuro. Ogni scenario resta per tanto aperto.