Niente riscatto da parte della Lazio per Romulo.



Il centrocampista italo-brasiliano passato ai capitolini lo scorso gennaio in prestito dal Genoa con ogni probabilità alla fine di questo campionato farà ritorno alla base. Lo sostiene questo oggi Il Messaggero specificando come a compiere il percorso inverso potrebbe invece essere un altro rossoblu, il laterale serbo Darko Lazovic.



Come anticipato da noi di calciomercato.com qualche giorno fa, l'ex Stella Rossa è infatti in scadenza di contratto con il Grifone e la sua situazione viene monitorata con grande attenzione dal club di Claudio Lotito.