Inzaghi avrà una scelta in meno per il debutto in Europa League. Il 20 settembre la Lazio all’Olimpico affronterà l’Apollon. Inzaghi dovrà far a meno di Correa. El Tucu è squalificato: ha rimediato un cartellino rosso l’11 aprile scorso in Champions, con la maglia del Siviglia. A causa di un brutto fallo gli sono state inflitte 3 giornate di squalifica. Le prime due le ha scontate questa estate nei preliminari di Europa League che il Siviglia ha affrontato contro l’Ujpest, ne manca una. Il suo esordio in Europa League è rimandato.