Lazio, in Europa l'Olimpico torna amico: ecco da quanto dura l'imbattibilità casalinga

Una vittoria nelle ultime sette gare: questo l'andamento dellaall'Olimpico da Natale inLo stadio di casa per i biancocelesti sembra quindi non essere più tanto amico, almeno in campionato. In Europa invece la storia è completamente diversa. Lo evidenzia stamattina il Corriere dello Sport. Con il pari di ieri contro il Viktoria Plzen la squadra di Baroni non solo ha mantenuto la propria imbattibilità stagionale casalinga in(4 vittorie e un pari), ma ha anche proseguito

In Champions League l'anno scorso sono arrivate 3 vittorie - una storica agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco nel match d'andata deciso dal gol di Immobile su rigore - e un pari (quello dell'incredibile gol di Provedel a tempo scaduto contro l'Atletico Madrid).Gli olandesi, eliminati ieri dall'Europa League dal Tottenham, che ha ribaltato l'1-0 subito all'andata, si imposero allora all'Olimpico per 2-1, rimontando il gol di Felipe Anderson. Da allora solo gioie nei tornei internazionali per i tifosi biancocelesti, che ora si augurano ovviamente di allungare la striscia col Bodo/Glimt il prossimo 17 aprile.