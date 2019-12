Una macchina da gol: la Lazio ha collezionato numeri da record in avanti, anche grazie ai 17 centri di Ciro Immobile, di cui 6 su calcio di rigore. Alla prima squadra della capitale fino ad ora sono stati assegnati ben 9 penalty, di cui 7 in rete e due sbagliati da Correa e Caicedo. Ed è la prima in Europa.



LAZIO PRIMA IN EUROPA - La mole di gioco costruita e la grande tecnica in area fa sì che la Lazio sia la prima in Europa per rigori assegnati Sul podio salgono anche il Lecce di Liverani e il Manchester United di Solskjaer con 7 penalty assegnati. Al contrario, ancora hanno ancora goduto di un rigore a favore né il Sassuolo e l’Udinese in serie A, né il Colonia, l’Hertha Berlino ed il Bayern Leverkusen in Bundesliga.