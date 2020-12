La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia pic.twitter.com/JirpwXx2QK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 1, 2020

Grave lutto in casa. Il club biancoceleste, infatti, ha comunicato la morte di, portavoce del club. Nato a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, nel settembre del 1945, è stato giornalista, membro del Cda della Rai dal 2015 al 2018. Dall'agosto 2016 era responsabile della comunicazione della Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito. Nel suo ruolo si era sempre speso per difendere le cause biancocelesti, specie negli ultimi mesi, dove aveva spinto in maniera particolare per riprendere il campionato dopo la sosta forzata causa lockdown. ​Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, la Lazio ha annunciato: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia".