Lutto in casa Lazio: è morto Daniel Guerini, calciatore della squadra Primavera biancoceleste. Il centrocampista classe 2002 ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti.



Il giovane (19 anni appena compiuti domenica scorsa) viaggiava con due coetanei (trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I) a bordo di una Smart For Four, che si è scontrata con una Mercedes Classe A. Il cui conducente è stato trasportato sotto choc all'ospedale più vicino, ma è in condizioni meno gravi rispetto agli altri due feriti.