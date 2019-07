La Lazio è in partenza per Londra. Il domino-Milinkovic dipenderà tutto dalla cessione di Pogba. Si registra la necessaria accelerazione verso la cessione del francese, venerdì la Lazio partirà alla volta dell’Inghilterra e proseguiranno i contatti con il Manchester United per Milinkovic-Savic, destinato alla cessione.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta dei biancocelesti è sempre la stessa: Lotito vuole 100 milioni ma si potrebbe scendere intorno agli 80-90. La missione londinese di Kezman mentre Milinkovic potrebbe scendere in campo contro il Bournemouth, nell'amichevole che la Lazio ha in programma venerdì sera.