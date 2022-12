Trattativa concreta della Lazio per Luca Pellegrini. I biancocelesti sono in pole position per chiudere l'operazione a giugno, ma - scrive oggi il Corriere dello Sport - Sarri e il calciatore spingono per anticipare i tempi già a gennaio, anche se non è facile.



L'avventura all'Eintracht dell classe '99, di proprietà della Juventus, non sta andando secondo le aspettative. In Germania si parla addirittura di un rapporto ai ferri corti tra il ragazzo e il tecnico del club di Francoforte. Si potrebbe pensare a una risoluzione anticipata del prestito, ma la rosa della squadra tedesca è corta in quel ruolo. Servirà un confronto anche con Enzo Raiola, agente del terzino sinistro, per capire quale possa essere la soluzione migliore per tutti. I bianconeri hanno tutto l'interesse a valorizzare al massimo il cartellino dell'ex Roma, che sia in Bundesliga o con un ritorno in Serie A. Dal canto suo, la società capitolina deve comunque provvedere a sistemare i conti a bilancio, tra indice di liquidità e tasse, per sbloccare il mercato in entrata. Altrimenti, ogni eventuale operazione sarebbe da rimandare all'estate.