Portogallo pazzo di Pedro Neto. L'importante quotidiano portoghese 'A Bola' celebra la tripletta dell'esterno della Lazio Pedro Neto contro Cipro, in Nazionale Under 19 portoghese. L'esterno, che di recente ha trovato l'esordio in Serie A e ha giocato anche domenica contro il Parma qualche minuto, fino a qualche tempo fa era un oggetto misterioso, arrivato a Roma in coppia con Bruno Jordao dal Braga. Si sta conquistando la stima dell'ambiente, in Portogallo ne celebrano la tripletta: "Grande prestazione che garantisce la vittoria al Portogallo nella gara d'esordio". Un bel biglietto da visita per questi Europei di categoria per Pedro Neto, per cui il ds della Lazio Tare ha sempre speso parole importanti.