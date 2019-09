In Romania festeggiano la clamorosa vittoria del Cluj. Sugli scudi Petrescu, l'allenatore del club di casa, capace di ribaltare il risultato, restituendo al secondo tempo un atteggiamento offensivo, caparbio, capace di ricacciare i buoni propositi della Lazio indietro.



CLUJ RIBALTA I PRONOSTICI - Come riportano i media locali, "la colpa è nostra che diamo credito alle quote presenti sui siti specializzati". La Lazio "senza i big inizialmente ha dominato in maniera autoritaria il match". Poi "si è vista la mano di Petrescu, che "ha fatto quello che deve fare l'allenatore". Ha motivato la sua squadra, tanto da portarli alla vittoria, insperata, e da meritarsi l'appellativo di "mago.