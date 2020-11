Si avvicina una gara importantissima per il prosieguo dell'avventura in Champions League per la Lazio. Domani si giocherà la terza giornata del gruppo F, e i biancocelesti saranno ospiti del fanalino di coda del girone, lo Zenit San Pietroburgo. Guai ad abbassare la guardia contro i russi, i quali avranno praticamente l'ultima chance per dire la loro nel girone, ma Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Rispetto a Bruges avrà tutto il gruppo già partito per Torino a disposizione più Marusic. Assenti, invece, Lazzari, Luis Alberto, Escalante, Djavan Anderson, Vavro (fuori lista) e gli infortunati di lungo termine Radu e Lulic.