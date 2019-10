Christie ha avuto parole molto belle per Lucas Leiva nel prepartita di Celtic-Lazio, e lui ha dimostrato di meritarle: Lucas Leiva ha tirato fuori una prestazione maiuscola in terra scozzese, da vero leader del centrocampo. La Lazio finisce beffata, ma per il centrocampista ex Liverpool arriva una grande soddisfazione personale.



LEIVA INCONTRA UNA LEGGENDA - Da leggenda a leggenda: al termine dell'incontro contro il Celtic Leiva ha potuto incontrare la leggenda del Liverpool Kenny Dalglish, che lo ha allenato nel 2011/12, proprio ai Reds. Una vera e propria icona del calcio britannico: la foto dello storico abbraccio è finita sui social ufficiali biancocelesti.