Lazio, in Supercoppa un tifoso d'eccezione per la sfida contro l'Inter

A Riyad il 19 gennaio la Lazio potrà contare su un tifoso d'eccezione sugli spalti. Come racconta oggi Il Messaggero, ad assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana tra i biancocelesti e l'Inter allo stadio Al-Awwal, ci sarà anche l'ex Sergej Milinkovic-Savic. Trasferitosi in Arabia, al Al-Hilal, l'estate scorsa, il Sergente non ha comunque mai nascosto il suo attaccamento alla squadra capitolina e ai suoi tifosi. Sarà per lui anche l'occasione per rivedere i due allenatori che lo hanno consacrato in Serie A: Simone Inzaghi, che ne ha fatto esplodere il talento a Roma, e Maurizio Sarri, che ne ha esaltato la definitiva maturazione nelle ultime due stagioni.