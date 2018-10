La Lazio regna in trasferta. Come riporta il Messaggero, dopo la vittoria a Parma ora la banda di Inzaghi dovrà affrontare un altro viaggio fuori dalle mura amiche, stavolta quasi proibitivo. Ad attenderla il Marsiglia di Garcia. La squadra biancoceleste si presenta con un biglietto da visita di tutto rispetto: 75% di possesso palla in casa del Parma.



MARSIGLIA - Berisha ci sarà a Marsiglia, magari dal primo minuto. L'eroe di Parma ieri ha regalato il brivido di un dolore alla caviglia, ma dovrebbe rispondere presente, magari dal primo minuto a fianco di Leiva, chiamato agli straordinari (Badelj non ce la fa). L'altro protagonista, Correa, è squalificato, non affiancherà Ciro Immobile, che potrebbe dover giocare ancora. Al suo fianco Inzaghi sta valutando Felipe Caicedo.