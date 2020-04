Il Fenerbahce alza il prezzo di Vedat Muriqi. La Lazio lo segue da tempo: il rendimento altissimo dell'attaccante kosovaro non è sfuggito ad Igli Tare, che ha allacciato subito importanti relazioni con l'entourage e con il giocatore. Muriqi, secondo le parole dello stesso agente, preferirebbe venire in Italia. Su di lui, attenzione, c'è anche il Tottenham di Mourinho.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo, come riporta Fanatik.com in Turchia, Muriqi sarà la cessione più importante per il Fenerbahce. Il club del Faro ha battagliato a lungo con il Galatasaray per portarlo in Super Lig, ora vuole cederlo ad una cifra importante. Il Tottenham sta cercando un'alternativa a Kane, ed è disposto ad offrire 20 milioni di euro. La Lazio, preferita dal giocatore, arriva ad una cifra leggermente inferiore. Il Fenerbahce ha deciso: vuole 25 milioni per Muriqi.