La Lazio non molla mai, sia perché è il suo inno, sia perché lo dimostra gara dopo gara. Quando la partita sta per finire, e l'attanzione delle altre squadre cala, quella di Inzaghi si sveglia. Come riporta Il Corriere dello Sport, i dati parlano chiaro. I biancocelesti la fanno da padroni nella classifica delle reti segnate oltre il 90'. Tutto ciò sia considerando la stagione corrente, che le ultime due.



Nel 2020/21 la Lazio guida con tre reti in extremis (due di Caicedo e una di Immobile). Prendendo in considerazione anche lo scorso anno, ecco che l'armata di Inzaghi è ancora in vetta con altri 7 sigilli oltre il 90' che attestano il conto totale a 10. 5 portano la firma del Panterone Caicedo, 4 quella di Immobile e uno di Luis Alberto. Alle spalle della Lazio c'è il Bologna con 9.