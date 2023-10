È stato intitolato oggi a Roma un parco in memoria dell'ex portiere della, Felice, campione d'Italia 1974 e venuto a mancare il 16 dicembre del 2018. L'area verde in Via Della Cellulosa, poco fuori il Grande Raccordo Anulare, a ridosso di via Boccea, nel quadrante nord-ovest della Capitale, da oggi porterà il nome dell'indimenticato estremo difensore biancoceleste, protagonista di quella che tutti ricordano come Banda Maestrelli.Nutrita la partecipazione di tanti abitanti della zona e tifosi laziali. Tra gli ospiti della Cerimonia - officiata dal sindaco di Roma, Gualtieri, e dall'assessore allo sport, Onorato - c'erano diversi ex compagni di squadra di Pulici. Ciascuno ha portato il suo ricordo del portiere biancoceleste. In rappresentanza della Lazio di oggi invece era presente lo storico Team Manager del club Maurizio Manzini: "Ho avuto difficoltà per trovare un termine che ricordasse Felice. Generosità: questo era Pulici E lo dimostrava. Quando a qualcuno le cose non andavano bene lui in quel momento lo adottava. Lo incoraggiava in tutti i modi finché non fosse tornato al meglio. Un esempio, per tutti". Sui muri di cinta del parco i tifosi hanno anche esposto due enormi striscioni. Uno in latino, che recitava "Dum nos separabit mors" (Finché morte non ci separi, ndr), l'altro "Dal 1900 nobiltà capitolina".