Lazio, incontro a Formello con la Croce Rossa per la formazione sul primo soccorso

AFP via Getty Images

Bastano pochi istanti per salvare una vita. Il mondo del calcio, e dello sport in generale, ha sperimentato più volte da vicino negli ultimi anni quanto sia importante intervenire con prontezza quando qualcuno si sente male improvvisamente (Eriksen, Bove, per fare due esempi). Per questo molte società sportive stanno portando avanti campagne formative per i propri atleti e dipendenti, per insegnare le manovre di primo sococorso. Non fa eccezione la Lazio, che ieri a Formello ha avuto un incontro con i volontari della Croce Rossa Italiana. Questo il comunicato diffuso dal club sul proprio sito, per raccontare quanto sia stata importante la giornata e quanto la dirigenza biancoceleste tenga particolarmente a temi come questo:

"Fortemente voluto dalla Società Sportiva Lazio e dalla Croce Rossa Italiana, si è svolto presso l`S.S. Lazio Training Center di Formello il primo degli appuntamenti previsti per la formazione sulle manovre di primo soccorso, sul terreno di gioco e non solo. Guidati da Volontari e Operatori della Croce Rossa Italiana, i calciatori della Prima Squadra maschile, femminile e della Primavera biancoceleste hanno prima partecipato ad una lezione teorica, per poi passare alle prove pratiche su manichini di gomma. Un evento che ha registrato un grande interesse da parte dei calciatori stessi e da tutta la dirigenza. La Croce Rossa Italiana esprime soddisfazione per l`attività di sensibilizzazione svolta e per la grande occasione di formazione condivisa con la Società Sportiva Lazio".