La Lazio accelera per il rinnovo di Mattia Zaccagni: come riferito da Alfredo Pedullà, in serata l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, incontra il presidente biancoceleste il presidente Claudio Lotito, sul tavolo la possibilità di prolungare il contratto oggi in scadenza nel 2025 fino al 2028 (o 2027 con opzione), con ingaggio portato a 3 milioni di euro a stagione più bonus.